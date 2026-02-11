I rigori non sorridono, Vergara al terzo centro: voti azzurri
Niente semifinale di Coppa Italia per il Napoli nonostante una buona prova. Il Como ha la meglio ai rigori che si sa, non sono proprio l’epilogo in cui si spera. Il CdS vota la prova degli azzurri:
Conte 6 – Stavolta i rigori non gli sorridono. Ora il suo Napoli dovrà concentrarsi solo sul campionato e sul recupero degli infortunati.
Milinkovic-Savic 7
Indovina l’angolo, ma il rigore di Baturina è ben calciato. Il suo, invece, lo tira con la solita cannonata (e un pizzico di fortuna)
Beukema 6
Più coraggioso in fase d’impostazione nel secondo tempo. Dal suo destro nasce il pari di Vergara.
Rrahmani 7
Tosto e pulito come sempre. Non sbaglia un intervento.
Juan Jesus 6
Prova di carattere dopo l’espulsione di Genova.
Mazzocchi 5,5
Si fa beffare da Valle, che gli scappa alle spalle e mette al centro il pallone da cui nasce il rigore.
Politano (15’ st) 6
Al rientro dopo l’infortunio. Non sbaglia il primo rigore.
Elmas 6,5
Tanta corsa e buone iniziative. Il suo rigore lo trasforma: era il quinto, pesantissimo.
Lobotka 5
Sbaglia il tiro dagli undici metri che manda il Como in semifinale, ma riceve l’abbraccio dei compagni.
Olivera 5
Arriva in ritardo sul cross di Valle e stende Smolcic commettendo il fallo da rigore.
Spinazzola (15’ st) 6
Sprint sulla fascia e un buon rigore nella lunga sequenza.
Vergara 7,5
Ancora un gol, stavolta sotto la curva A. In rete per tre partite di fila al Maradona, ma nel complesso una partita di grande generosità e coraggio. Non è un sogno, è la realtà.
Gutierrez (29’ st) 6
Il rigore calciato con freddezza.
Giovane 5
Cinque palloni toccati nel primo tempo e nove in totale in una partita senza luci.
Alisson Santos (15’ st) 6
All’esordio con il Napoli. Trasforma il rigore sotto la curva B. Pallone pesante, ma ben gestito.
Hojlund 7
Fa a sportellate con Ramon. L’assist per Vergara è una delizia.
Lukaku (29’ st) 5
Più di un quarto d’ora per ritrovare la forma. Calcia fuori il suo rigore, ma si prende gli applausi e l’abbraccio ideale del Maradona.
