I rigori non sorridono, Vergara al terzo centro: voti azzurri

Niente semifinale di Coppa Italia per il Napoli nonostante una buona prova. Il Como ha la meglio ai rigori che si sa, non sono proprio l’epilogo in cui si spera. Il CdS vota la prova degli azzurri:

Lobotka 5

Sbaglia il tiro dagli undici metri che manda il Como in semifinale, ma riceve l’abbraccio dei compagni.



Arriva in ritardo sul cross di Valle e stende Smolcic commettendo il fallo da rigore.



Sprint sulla fascia e un buon rigore nella lunga sequenza.



Ancora un gol, stavolta sotto la curva A. In rete per tre partite di fila al Maradona, ma nel complesso una partita di grande generosità e coraggio. Non è un sogno, è la realtà.



Il rigore calciato con freddezza.



Cinque palloni toccati nel primo tempo e nove in totale in una partita senza luci.

All’esordio con il Napoli. Trasforma il rigore sotto la curva B. Pallone pesante, ma ben gestito.



Fa a sportellate con Ramon. L’assist per Vergara è una delizia.