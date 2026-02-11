Giuffredi: nessuna trattativa per il rinnovo di Vergara

Mario Giuffredi ha smentito a Nicolò Schira l’esistenza di trattative per il rinnovo di Antonio Vergara con il Napoli. L’agente ha spiegato che al momento il giocatore deve concentrarsi solo sul campo e sugli obiettivi della squadra, rimandando ogni valutazione futura a un eventuale confronto con il presidente De Laurentiis. “Rinnovo di Vergara? Non ne stiamo parlando, non c’è assolutamente niente in questo momento. Il ragazzo deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per aiutare il Napoli ad arrivare in Champions. Poi al momento opportuno ci penserà eventualmente il presidente De Laurentiis, col quale i rapporti sono ottimi, a valutare il da farsi come tra l’altro è sempre successo in questi anni. Adesso Antonio deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per la squadra. Il resto non conta”.

