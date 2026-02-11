NewsCalcioNapoli

Giallo o rosso…Ramon non è stato espulso: il perchè

By Gabriella Calabrese
0

Giallo, rosso, forse il classico cartellino arancione che scontenta un po’ tutti. Fatto sta che giocatore comasco non è stato espulso nonostante l’intervento sia estremamente “dubbio”. Il quotidiano Il Mattino prova a spiegare:

Napoli-Como, contatto Hojlund-Ramon: perché non è rosso diretto, la spiegazione

Contatto tra Hojlund e Ramon, per il direttore di gara Manganiello non è rosso diretto, ma giallo, ai danni del difensore del Como. Al termine del primo tempo contatto dubbio al limite dell’area di rigore degli ospiti, per l’arbitro c’è il fallo ma non il cartellino rosso: la spiegazione

Perché non è rosso

Il direttore di gara, con molta probabilità, ha valutato l’intervento di Ramon non da cartellino rosso in quanto Hojlund era defilato e, dunque, non prossimo al tiro. Pertanto l’azione non è stata considerata pericolosa. Il check del VAR ha confermato la decisione di campo di Manganiello.

Secondo giallo a Ramon

Ramon, a inizio ripresa, ha rischiato però il secondo giallo. Fallo al limite dell’area sempre ai danni di Hojlund, ma l’arbitro Manganiello lo “grazia” e non caccia il secondo giallo.

 

