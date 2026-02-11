Adnkronos News

Fiere, Solids: oltre 160 espositori per unico evento italiano sui materiali solidi sfusi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Ha aperto, a Fiere di Parma, Solids Parma 2026, l’unico appuntamento fieristico in Italia interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione di polveri, granuli e materiali solidi sfusi. In programma l’11 e il 12 febbraio, la manifestazione riunisce oltre 160 espositori, confermando il trend di crescita delle precedenti edizioni e il ruolo sempre più strategico dell’evento per l’industria di processo. Organizzata da Easyfairs Italia e parte della Solids European Series, la fiera si distingue per un approccio altamente verticale e per un focus su innovazione tecnologica, sicurezza degli impianti, sostenibilità ed efficienza dei processi industriali. L’esposizione copre l’intera filiera della gestione dei solidi sfusi: dal trasporto pneumatico e meccanico alla dosatura e miscelazione, dalla filtrazione e depolverazione alla vagliatura, pesatura e confezionamento, fino ad automazione di processo, sensoristica e soluzioni per la sicurezza. 

Factory della Comunicazione

La natura trasversale ma altamente specializzata della manifestazione si riflette nei settori rappresentati — alimentare e pet food, chimico-farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, plastica e gomma, metallurgico, vetro, agrario e riciclo — e in un ricco programma di contenuti tecnici, presentazioni applicative e momenti di confronto diretto tra aziende e visitatori. 

“È una fiera decisamente unica, perché è molto trasversale dal punto di vista dei visitatori. Si rivolge a chiunque operi nell’industria di processo, dal settore alimentare all’edilizia, fino al trattamento plastica e legno, quindi un contesto davvero multimateriale. Gli espositori sono invece produttori di tecnologie per la trasformazione e la gestione dei solidi”, spiega Ginevra Colombo-Ercole, Head of Event di Solids Parma. “La manifestazione è in crescita: la terza edizione ha continuato a evolversi sia per numero di espositori sia di visitatori. Questa trasversalità consente di adattarsi ai cicli economici dei diversi comparti, ma soprattutto pesa la sua unicità: siamo gli unici in Italia a trattare questi temi. Gli espositori sono cresciuti del 15% rispetto alla scorsa edizione e siamo molto ottimisti sull’andamento dei visitatori”. Con numeri in aumento e una proposta sempre più specializzata, Solids Parma si conferma piattaforma di riferimento per chi opera nella gestione e trasformazione dei materiali solidi sfusi, favorendo innovazione, networking e sviluppo industriale. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Presentata al Mimit l’edizione 2026 di We Make Future

Adnkronos News

Sanremo 2026, il post scaramantico di Carlo Conti: “Tocco Ferro”

Adnkronos News

Ricerca, Berardi (Aiom): “Oncologia rappresentata da donne ma non in ruoli…

Adnkronos News

Bce, la corsa al dopo Lagarde è aperta: quanto peserà la nazionalità del nuovo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.