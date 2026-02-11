Elmas dopo l’eliminazione: rammarico e fiducia nel futuro del Napoli

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia contro il Como, Eljif Elmas ha espresso delusione per la sconfitta ai rigori ma anche fiducia nella reazione della squadra. Il centrocampista ha sottolineato la buona prestazione del Napoli nei 90 minuti, l’importanza del lavoro collettivo e dell’inserimento dei nuovi arrivati. Ha poi speso parole di incoraggiamento per Antonio Vergara, invitandolo a mantenere equilibrio e continuità, e ha ringraziato i tifosi per il sostegno costante. Di seguito, le sue parole:

“È dura perdere ai rigori, perché sono una lotteria. Ci dispiace uscire da questa competizione, perché volevamo andare avanti, ma dobbiamo alzare la testa subito. Nei 90 minuti? Loro sono stati bravi, ma anche noi abbiamo fatto una bella partita di intensità. Lavoriamo sulle palle inattive per provare a fare gol, però non sempre si riesce a trovare la rete. Di questo mi dispiace, perché anche io non ho ancora fatto un gol”.

“Giovane e Alisson sono due ragazzi bravi e sono sicuro che ci daranno una mano. Come diciamo sempre, anche con il mister, dobbiamo lavorare tutti insieme per essere ancora più compatti ed aiutare anche i nuovi che si stanno inserendo. Tutti i giocatori in rosa sono importanti in questo momento, speriamo che tornino presto a disposizione tutti: sono risorse importanti per noi”.

“Vergara? Sta facendo bene, ma in Italia basta poco per passare dalle stelle alle stalle. È un giocatore forte, ma deve guardare avanti, crescere ancora e giocare come sta facendo in queste ultime partite. Spero che raggiunga giocatori come Hamsik o Insigne“.

“Ci sostengono sempre e per questo ci dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Noi giocatori del Napoli diamo tutto per questa maglia e per questi tifosi”.