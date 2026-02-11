Adnkronos News

Donna scomparsa da un mese nel torinese, ritrovato il cadavere nei boschi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – È stato ritrovato nella serata di oggi, in una zona boschiva tra Stupinigi e Vinovo nel torinese, il corpo senza vita di una donna che risultava scomparsa da almeno un mese. A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche.  

Factory della Comunicazione

A quanto si apprende segnalare l’assenza della donna sarebbe stato un conoscente e al momento sono in corso gli approfondimenti per accertare cosa ne abbia causato la morte.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena creata con l’AI inganna tutti (o…

Adnkronos News

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in…

Adnkronos News

“Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato”, la nuova indagine sulla…

Adnkronos News

Tragedia di Rigopiano, appello bis: condannati tre funzionari regionali

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.