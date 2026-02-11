napoli sampdoria
Del Genio duro su Conte: “Nessuna autocritica, serve la Champions”

By Emanuela Menna
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare le parole di Conte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como. Di seguito le sue parole:

“Conte fa marketing per se stesso nelle dichiarazioni nei post partita. Si è smarcato dal mercato di gennaio, poi una volta ci sono i medici, poi le zeppatelle a Manna, non dimentichiamo l’attacco frontale ai calciatori. Non c’è mai autocritica. Ora bisogna andare in Champions per salvare la stagione, almeno a livello economico e forse anche sportivo, altrimenti pregiudica molto anche le prossime stagioni”.

