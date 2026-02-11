NewsCalcioSu X.com

Coppa Italia – Statistiche di Napoli/Como (Dcr 8-7)

By Giuseppe Sacco
0

Il Napoli saluta la Coppa Italia al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Como, decisa solo dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari la gara si è chiusa sull’1-1, con un primo tempo di sofferenza e una ripresa più intensa e orgogliosa da parte degli azzurri.

 

Factory della Comunicazione

Il Como passa in vantaggio al 38’ grazie a Martin Baturina, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore concesso per un fallo in area. Il Napoli non si arrende e trova il pareggio al 46’ del secondo tempo: Antonio Vergara firma l’1-1 con una conclusione precisa che riaccende il pubblico del Maradona e trascina la sfida ai calci di rigore.

 

Dopo il gol del pareggio, le due squadre provano a trovare la rete decisiva ma senza successo. Le difese tengono, i portieri rispondono presenti e al triplice fischio il risultato resta invariato.

 

STATISTICHE DEL MATCH

Possesso palla: Napoli 48,3% – Como 51,7%

Tiri totali: Napoli 8 – Como 9

Tiri in porta: Napoli 3 – Como 4

Calci d’angolo: Napoli 6 – Como 4

Falli commessi: Napoli 13 – Como 8

Ammonizioni: non specificate

Espulsioni: nessuna

Rigori: Como 1

 

SEQUENZA CALCI DI RIGORE

 

Como:

Da Cunha – Gol

Jouvinkas – Gol

Baturina – Gol

Perrone – Parato

Smolcic – Gol

Carlos – Gol

Vojvoda – Gol

Kempf – Gol

 

Napoli:

Politano – Gol

Lukaku – Fuori

Spinazzola – Gol

Santos – Gol

Elmas – Gol

Milinkovic – Gol

Gutiérrez – Gol

Lobotka – Parato

 

Il Como si impone per 8-7 dal dischetto e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.

 

MIGLIORE IN CAMPO

Antonio Vergara (Napoli): decisivo nel momento più delicato della gara, firma il gol del pareggio al 46’ del secondo tempo e si distingue per personalità, qualità tecnica e freddezza.

 

A cura di Giovanni Mirengo

 

Potrebbe piacerti anche
News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive dell’11 febbraio

News

Panucci su Conte: “Ha perso l’animo, ha perso tutto e ha ragione”

News

Butez: “Ho spinto e ho dato tutto”

News

Conte dopo il k.o. con il Como: “Questi ragazzi vanno solamente elogiati”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.