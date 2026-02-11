Coppa Italia – Statistiche di Napoli/Como (Dcr 8-7)

Il Napoli saluta la Coppa Italia al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Como, decisa solo dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari la gara si è chiusa sull’1-1, con un primo tempo di sofferenza e una ripresa più intensa e orgogliosa da parte degli azzurri.
Il Como passa in vantaggio al 38’ grazie a Martin Baturina, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore concesso per un fallo in area. Il Napoli non si arrende e trova il pareggio al 46’ del secondo tempo: Antonio Vergara firma l’1-1 con una conclusione precisa che riaccende il pubblico del Maradona e trascina la sfida ai calci di rigore.
Dopo il gol del pareggio, le due squadre provano a trovare la rete decisiva ma senza successo. Le difese tengono, i portieri rispondono presenti e al triplice fischio il risultato resta invariato.
STATISTICHE DEL MATCH
Possesso palla: Napoli 48,3% – Como 51,7%
Tiri totali: Napoli 8 – Como 9
Tiri in porta: Napoli 3 – Como 4
Calci d’angolo: Napoli 6 – Como 4
Falli commessi: Napoli 13 – Como 8
Ammonizioni: non specificate
Espulsioni: nessuna
Rigori: Como 1
SEQUENZA CALCI DI RIGORE
Como:
Da Cunha – Gol
Jouvinkas – Gol
Baturina – Gol
Perrone – Parato
Smolcic – Gol
Carlos – Gol
Vojvoda – Gol
Kempf – Gol
Napoli:
Politano – Gol
Lukaku – Fuori
Spinazzola – Gol
Santos – Gol
Elmas – Gol
Milinkovic – Gol
Gutiérrez – Gol
Lobotka – Parato
Il Como si impone per 8-7 dal dischetto e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.
MIGLIORE IN CAMPO
Antonio Vergara (Napoli): decisivo nel momento più delicato della gara, firma il gol del pareggio al 46’ del secondo tempo e si distingue per personalità, qualità tecnica e freddezza.
