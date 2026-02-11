Coppa Italia – Statistiche di Napoli/Como (Dcr 8-7)

Il Napoli saluta la Coppa Italia al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Como, decisa solo dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari la gara si è chiusa sull’1-1, con un primo tempo di sofferenza e una ripresa più intensa e orgogliosa da parte degli azzurri.

Il Como passa in vantaggio al 38’ grazie a Martin Baturina, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore concesso per un fallo in area. Il Napoli non si arrende e trova il pareggio al 46’ del secondo tempo: Antonio Vergara firma l’1-1 con una conclusione precisa che riaccende il pubblico del Maradona e trascina la sfida ai calci di rigore.

Dopo il gol del pareggio, le due squadre provano a trovare la rete decisiva ma senza successo. Le difese tengono, i portieri rispondono presenti e al triplice fischio il risultato resta invariato.

STATISTICHE DEL MATCH

Possesso palla: Napoli 48,3% – Como 51,7%

Tiri totali: Napoli 8 – Como 9

Tiri in porta: Napoli 3 – Como 4

Calci d’angolo: Napoli 6 – Como 4

Falli commessi: Napoli 13 – Como 8

Ammonizioni: non specificate

Espulsioni: nessuna

Rigori: Como 1

SEQUENZA CALCI DI RIGORE

Como:

Da Cunha – Gol

Jouvinkas – Gol

Baturina – Gol

Perrone – Parato

Smolcic – Gol

Carlos – Gol

Vojvoda – Gol

Kempf – Gol

Napoli:

Politano – Gol

Lukaku – Fuori

Spinazzola – Gol

Santos – Gol

Elmas – Gol

Milinkovic – Gol

Gutiérrez – Gol

Lobotka – Parato

Il Como si impone per 8-7 dal dischetto e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.

MIGLIORE IN CAMPO

Antonio Vergara (Napoli): decisivo nel momento più delicato della gara, firma il gol del pareggio al 46’ del secondo tempo e si distingue per personalità, qualità tecnica e freddezza.

A cura di Giovanni Mirengo