Coppa Italia| Bologna-Lazio 1-1(2-5 dcr): la Lazio vola in semifinale

É la Lazio a raggiungere l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno superato ai tiri da rigore. Il Bologna conferma il suo momento negativo. Eppure i detentori del trofeo hanno cominciato bene la gara. Al 30′, infatti, i felsinei sbloccano il punteggio con Castro. L’argentino è bravo a deviare in porta un corner battuto alla perfezione da Moro.

A inizio ripresa arriva il pareggio della Lazio. Lancio in profondità di Marusic che premia il movimento in profondità di Noslin. Il nederlandese entra in area e deposita il pallone alle spalle di Skorupski per l’1-1. Il Bologna tenta il colpo per riportarsi in vantaggio, ma l’equilibrio permane sino al 94′ quando il signor Chiffi interrompe le ostilità per dare il là ai tiri da rigore.

A iniziare la serie è la Lazio con Nuno Tavares che realizza. Ferguson tenta la trasformazione per il Bologna, ma deve fare i conti con Provedel che para il tiro. Errore anche per Orsolini che pone in discesa la situazione per la Lazio che strappa il pass per la semifinale con il rigore di Taylor. Per i biancocelesti c’è l’Atalanta in semifinale.

Bologna: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro (72′ Aebischer); Orsolini, Odgaard (65′ Fabbian), Cambiaghi (80′ Lykogiannis); Castro (72′ Dallinga).

A disposizione (Panchina): Ravaglia, Bagnolini, Posch, Beukema, Casale, Corazza, Erlic, De Silvestri, Urbanski, Iling-Junior, Ndoye.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (60′ Nuno Tavares); Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen (60′ Dia), Maldini, Pedro (46′ st Noslin).

A disposizione (Panchina): Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Gigot, Castrovilli, Guendouzi, Vecino, Tchaouna, Zaccagni.

Allenatore: Marco Baroni.

Marcatori: 30′ Castro (B), 48′ Noslin (L)

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova)

Ammoniti: 9′ Gila (L), 47′ Castro (B), 74′ Miranda (B), 86′ Tavares (L), 90+1 Vitik (B)

Rigori: Noslin (0-1), Ferguson (errore), Dia (0-2), Dallinga (1-2), Marusic (1-3), Orsolini (errore), Taylor (1-4)