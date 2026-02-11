Conte si sfoga: “Da migliorare il Var e gli arbitri. Penalizzati da infortuni imprevedibili. Scudetto? Ma di che parliamo!”

Ci sono argomenti che Antonio Conte non vuole affrontare, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Como. Il primo è relativo alle decisioni della squadra arbitrale.

“Non mettiamoci a parlare sempre di questo, perché c’è sempre qualcuno che si lamenta. Non è una buona stagione per gli arbitri e i Var, spero che possano trovare il modo di migliorare perché tutti si lamentano, non si parla di singoli. Serve uno step in avanti, perché così come miglioriamo le squadre è giusto che Rocchi migliori anche gli arbitri. Non va bene per il calcio in generale”.

Il secondo invece è relativo alle ambizioni di scudetto del Napoli. “Ci sono nove punti di distacco, abbiamo problematiche serie e mi parlate di scudetto. L’Inter sta viaggiando, ci sono Milan, Juventus e Roma e il Como stesso. Di che stiamo parlando? Ragioniamo di partita in partita, cercando di essere seri nelle domande e nelle considerazioni”.

