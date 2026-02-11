OGGI Mercoledì 11 febbraio 2026 presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II – Napoli, Via Partenope 36 – sotto l’Egida della Cattedra Unesco Educazione alla Salute Università Federico II di Napoli, presieduta dalla Prof.ssa Annamaria Colao si svolgerà la Conferenza Internazionale dedicata alla ‘Giornata Internazionale sulle Donne e Ragazze nella Scienza’.
Il programma
A seguire, a partire dalle ore 12.00, la Cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio “CUORE SPORTIVO”, un riconoscimento destinato a coloro che, in ambiti diversi — dalla scienza alla cultura, dall’impresa allo sport, dalla comunicazione alle istituzioni — hanno saputo incarnare i principi più autentici del mondo sportivo: lealtà, coraggio, impegno e passione.
Fra i premiati:
Vincenzo Cuomo (Assessore Regione Campania)
Fulvio Bonavitacola (Assessore Ragione Campania)
Costanzo Jannotti Pecci (Presidente Confindustria Campania)
Matteo Lorito (Rettore Università Federico II)
Maurizio de Giovanni (scrittore)
Josi Gerardo Della Ragione (Sindaco di Bacoli)
Laura Lieto (Vice Sindaco Comune di Napoli)
Emanuela Ferrante (Assessore Comune di Napoli)
Maura Striano (Assessore Comune di Napoli)
Giuseppina Tommasielli ( Vicepresidente Città della Scienza)
Giuseppina (Pina) Lodovico (Amministratore Unico GIVOVA)
Lucio Giacomardo (Collegio Garanzia per lo Sport CONI)
Simonetta De Chiara Ruffo (giornalista e conduttrice radio/televisiva
Valeria Grasso (giornalista e conduttrice radio/televisiva)