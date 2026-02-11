Calvarese: “Mancata espulsione di Ramon? Un’errore da matita rossa”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gian Paolo Calvarese, ex arbitro, il quale ha analizzato il discusso episodio del mancato rosso a Ramon durante la partita di ieri tra Napoli e Como. Ecco le sue parole:

“Il problema principale è che ci sono episodi simili con interventi diversi. Credo che a livello tecnico non ci sia una guida chiara di intervento perchè vedo troppa confusione.

Perchè l’arbitro non ha ammonito Ramon la seconda volta? Ramon-Hojlund nel primo tempo è un episodio difficile, c’è stato un lungo check del VAR, durato un minuto. Si è trattato di un episodio al limite, l’arbitro doveva già avere la lampadina accesa su Ramon. E’ vero che l’arbitraggio è difficile, ma perbacco, era Ramon e dopo un check di un minuto devi essere acceso sul calciatore, se cacci il rosso il Var non intervenire. Non mi piace la preparazione all’evento, non si può non preparare una gara e questo si si fa a Coverciano.

Provo ad interpretare il mancato giallo, il secondo. L’arbitro è talmente vicino all’azione che abbassa la testa, indica il punto e quando ti arrivano tutti addosso perdi il live. Magari se Manganiello era più defilato si rendeva conto che l’azione era pericolosa. Di base l’errore principale è che non si è preparato all’evento e questo si fa a Coverciano. A livello tecnico, Manganiello era vicino. L’errore grave è il secondo giallo e dispiace perchè l’arbitro negli ultimi anni è cresciuto tanto. Non mi fa piacere quando gli arbitri sbagliano, ma questo è un errore da matita rossa perchè con il risultato in bilico è un errore pesante. Lo stesso Fabregas ha detto di aver avuto paura su Ramon, tanto che poi lo sostituisce. Dispiace perché i segnali dal campo ci sono stati e si poteva evitare.