Antimafia convoca De Laurentiis, Cairo e Marino sulle infiltrazioni nel calcio

La Commissione Antimafia ascolterà il 12 febbraio i vertici di Napoli, Torino e Udinese — Aurelio De Laurentiis, Urbano Cairo e Umberto Marino — nell’ambito di un’indagine sulle possibili infiltrazioni criminali nel calcio. Le audizioni fanno parte di un ciclo di incontri già avviato con Inter, Juventus e Milan e porteranno alla stesura di una relazione conclusiva. L’iniziativa richiama quella del 2017, quando emerse un quadro preoccupante sui rapporti tra club e tifo organizzato, con la presenza di soggetti legati alla criminalità in alcuni gruppi ultras e pressioni esercitate sulle società sportive.

