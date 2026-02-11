Adnkronos News

A Bormio spunta… Valeria Mazza: la top model in tribuna per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi

(Adnkronos) – Sorpresa a Bormio per le Olimpiadi di Milano Cortina, dove in mattinata arriva anche Valeria Mazza, in tribuna per godersi il SuperG di suo figlio Tiziano Gravier. La top model argentina, grande protagonista della tv italiana tra gli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, è tornata in Italia con tutta la famiglia per godersi le Olimpiadi e le gare di suo figlio Tiziano Gravier, sciatore argentino classe 2002.  

Valeria, avvistata oggi in hospitality a Bormio, ha seguito il SuperG di oggi sulla Stelvio, vinto da uno straordinario Franjo Von Allmen (terzo oro olimpico a Milano Cortina). Tiziano, pettorale numero 31, ha chiuso la gara al ventottesimo posto. E mamma Valeria ha fatto un gran tifo in tribuna, postando anche delle stories sui social con i video della giornata: “Forza Tizi”. In tribuna, anche il vicepresidente ed ex capitano dell’Inter Javier Zanetti. 

