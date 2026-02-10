Tommasi: “Il rigore su Vergara non c’è”

Nella puntata odierna di Open Var è intervenuto Dino Tommasi, componete Can dell’AIA. L’ex arbitro ha analizzato diversi episodi arbitrali tra cui quello che ha visto coinvolto Vergara e Cornet. Di seguito le sue parole.

« Sul contatto tra Vergara e Cornet in Genoa-Napoli non c’è assolutamente fallo. Cornet gli tocca il piede, ma è una strisciata accidentale – ha aggiunto -. Il fallo deve essere chiaro. Non c’è matrice di passo a piedi. È un errore valutativo che abbiamo fatto. È stato sbagliato anche richiamare Massa al monitor»