Stasera al Maradona il ritorno di Sam Beukema

By Gabriella Calabrese
In realtà, se non è diventato un caso, Sam Beukema, difensore del Napoli, con le sue panchine, poco ci manca. Uno dei colpi più costosi della scorsa estate che fa fatica a “trovare spazio e minuti”. Stasera, contro il Como, dovrebbe toccare a lui. Ne scrive Il Mattino: Contro la Fiorentina, era stato Olivera a prendere il posto di di Lorenzo in difesa e non l’olandese. “Mathias mi dà più garanzie” aveva detto l’allenatore azzurro. E allora perché in panchina c’è un difensore pagato poco più di 30 milioni la scorsa estate? Questa la domanda un po’ di tutti. Ma l’ambientamento di Beukema a Napoli è stato altalenante, pur essendo uno degli acquisti estivi più utilizzati fin qui in stagione: dietro gli inevitabili Milinkovic-Savic e Hojlund, di fatto, c’è proprio Sam. Che non si è mai fermato nella testa: a Napoli si trova bene e non ha mai pensato di cambiare aria e ora prova a farsi trovare pronto per Conte e per il Napoli. In una competizione che era stata il suo trampolino di lancio: proprio nella passata stagione, infatti, Sam era stato tra i massimi protagonisti della cavalcata del Bologna in Coppa Italia, un trofeo vinto suggellando il momento d’oro dei rossoblù”.

