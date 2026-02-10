Rivivi il Live Coppa Italia Napoli-Como 1-1/ 6-7 d.c.r.: Como in semifinale, Napoli eliminato

Finisce qui, il Como vince ai calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter. Napoli eliminato

8 Rigore Napoli: Lobotka sbaglia

8 Rigore Como: Kempf goal

7 Rigore Napoli: Gutierrez goal

7 Rigore Como: Vojvoda goal

6 Rigore Napoli: Vanja goal

6 Rigore Como: Diego Carlos goal

5 Rigore Napoli: Elmas goal

5 Rigore Como: Smolcic goal

4 Rigore Napoli: Santos goal

4 Rigore Como: Perrone sbaglia

3 Rigore Napoli: Spinazzola goal

3 Rigore Como: Baturina goal

2 Rigore Napoli: Lukaku calcia fuori

2 Rigore Como: Douvikas goal

1 Rigore Napoli: Politano goal

1 Rigore Como: Da Cunha goal

FINE PARTITA

90+4′ Finisce 1-1 Napoli-Como, a decidere la gara saranno i calci di rigore.

46′ Goalllllll del Napoliiiiiiiiii!!!!! Dopo 45 secondi Vergara pareggia i conti e riporta il Napoli in partita.

45′ Inizio secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo.

38′ Goal del Como. Su calcio di rigore, Baturina non sbaglia e porta avanti la squadra di Fabregas. Vanja intuisce ma non basta.

1′ Inizio match.

INIZIO MATCH

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia al Maradona, è apparso un volantino firmato dalla Curva A che ha subito acceso il clima attorno alla squadra.

Il messaggio, distribuito tra i tifosi e poi rimbalzato sui social, contiene toni molto duri nei confronti della SSC Napoli e della dirigenza, esprimendo una forte critica da parte del tifo organizzato.

Il testo, secondo quanto riportato da areanapoli, recita testualmente: “Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace? Come mai nulla si sente? Addirittura non parla nemmeno il presidente?!”.

Ecco le formazioni ufficiali

NAPOLI – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. COMO – Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Sergi Roberto, Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Baturina.

Il match dei quarti di finale di Coppa Italia, Napoli-Como, sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti: Alessandro Costanzo di Orvieto e Luigi Rossi di Rovigo. Il IV sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre il VAR sarà Matteo Gariglio di Pinerolo, con l’assistenza di Francesco Fourneau di Roma 1.

