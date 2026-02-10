Rivivi il Live Coppa Italia Napoli-Como 1-1/ 6-7 d.c.r.: Como in semifinale, Napoli eliminato
Finisce qui, il Como vince ai calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter. Napoli eliminato
8 Rigore Napoli: Lobotka sbaglia
8 Rigore Como: Kempf goal
7 Rigore Napoli: Gutierrez goal
7 Rigore Como: Vojvoda goal
6 Rigore Napoli: Vanja goal
6 Rigore Como: Diego Carlos goal
5 Rigore Napoli: Elmas goal
5 Rigore Como: Smolcic goal
4 Rigore Napoli: Santos goal
4 Rigore Como: Perrone sbaglia
3 Rigore Napoli: Spinazzola goal
3 Rigore Como: Baturina goal
2 Rigore Napoli: Lukaku calcia fuori
2 Rigore Como: Douvikas goal
1 Rigore Napoli: Politano goal
1 Rigore Como: Da Cunha goal
FINE PARTITA
90+4′ Finisce 1-1 Napoli-Como, a decidere la gara saranno i calci di rigore.
46′ Goalllllll del Napoliiiiiiiiii!!!!! Dopo 45 secondi Vergara pareggia i conti e riporta il Napoli in partita.
45′ Inizio secondo tempo.
INIZIO SECONDO TEMPO
45′ Fine primo tempo.
38′ Goal del Como. Su calcio di rigore, Baturina non sbaglia e porta avanti la squadra di Fabregas. Vanja intuisce ma non basta.
1′ Inizio match.
INIZIO MATCH
A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia al Maradona, è apparso un volantino firmato dalla Curva A che ha subito acceso il clima attorno alla squadra.
Il messaggio, distribuito tra i tifosi e poi rimbalzato sui social, contiene toni molto duri nei confronti della SSC Napoli e della dirigenza, esprimendo una forte critica da parte del tifo organizzato.
Il testo, secondo quanto riportato da areanapoli, recita testualmente: “Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace? Come mai nulla si sente? Addirittura non parla nemmeno il presidente?!”.
Ecco le formazioni ufficiali da diretta.it
NAPOLI – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund.
COMO – Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Sergi Roberto, Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Baturina.
Il match dei quarti di finale di Coppa Italia, Napoli-Como, sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti: Alessandro Costanzo di Orvieto e Luigi Rossi di Rovigo. Il IV sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre il VAR sarà Matteo Gariglio di Pinerolo, con l’assistenza di Francesco Fourneau di Roma 1.
