Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l’Atalanta. 

La sfida tra Napoli e Como è in programma oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. All. Conte 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

 

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

