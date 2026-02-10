Milano Cortina, Ucraina ‘sfida’ il Cio: “Il casco per atleti morti in guerra resta”

(Adnkronos) –

L’Ucraina sfida il Cio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tutto ruota attorno al casco che Vladyslav Heraskevych, in gara nello skeleton, è deciso ad indossare. Heraskevych mostra le foto di atleti, anche giovanissimi, uccisi nella guerra scatenata dall’invasione della Russia. Per il Cio non si può fare: il Comitato olimpico internazionale ‘offre’ la possibilità di esibire una fascia nera. “Abbiamo avuto un meeting informale con il coach e abbiamo ritenuto che agli atleti sarà consentito indossare una striscia nera a scopo commemorativo durante le gare”, ha detto il portavoce del Cio, Mark Adams.

Il Comitato olimpico internazionale non ammette ai Giochi prese di posizioni ed espressioni di carattere politico. “Il Cio comprende perfettamente il desiderio degli atleti di rendere omaggio agli amici che sono morti in questo conflitto. Lo ha fatto durante l’allenamento e ha espresso le sue emozioni sui social media. Ma questo casco è in contrasto con le regole”.

Heraskevych tira dritto. “Questo casco merita di essere qui, alle Olimpiadi. Il mondo deve vedere i nostri atleti. Non credo che stiamo violando alcuna regola del Cio e ritengo che abbiamo il diritto di gareggiare con questo casco”, ha detto Heraskevich dopo aver ottenuto il secondo tempo (56”40) nella terza prova cronometrata. “Continueremo a lottare per il diritto di gareggiare con questo casco. Credo fermamente che non abbiamo violato alcuna legge o regolamento”, ha aggiunto.

Per Kiev, la questione va oltre lo sport. “I Giochi Olimpici hanno lo scopo di celebrare l’eccellenza nello sport, la disciplina, il sacrificio e la grandezza forgiata da anni di duro lavoro. Più di 650 atleti ucraini non saliranno mai sul podio olimpico. Sono stati uccisi dai russi. Le loro vite sono state stroncate, le loro carriere sono finite per sempre”, ha detto la premier Yulia Svyrydenko.

“Di fronte a questa realtà, la decisione di vietare il casco del nostro atleta Heraskevych, che commemora alcuni dei nostri caduti, è profondamente sbagliata”, ha aggiunto. “Ricordare i morti non è politica. È dignità. Ringrazio Vladyslav per la sua decisione ed estendo la mia gratitudine a tutti i nostri atleti che continuano a rappresentare l’Ucraina moderna e il popolo ucraino, attirando l’attenzione mondiale sulle sfide che stiamo affrontando e vivendo, mentre sventolano la nostra bandiera con orgoglio e dignità”, ha detto ancora.

