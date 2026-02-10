Massimo Mauro: “Ci sono giocatori che non sono abituati a stare ad altissimi livelli per 5-6 anni di seguito”

Massimo Mauro, dirigente sportivo, ex calciatore del Napoli è stato intervistato questa mattina dalla gazzetta dello sport. Le sue parole:

Factory della Comunicazione

Cosa è manca al Napoli oltre agli infortunati?

“Il livello dei giocatori per vincere due anni di seguito. Ci sono tanti singoli molto bravi e lo hanno dimostrato con lo scudetto dell’anno scorso, la società ha tentato di dare a Conte alcuni giocatori che sanno come si fa a vincere per più anni di seguito ma sono troppo vecchietti. De Bruyne non ha bisogno di lezioni perché ha vinto ad alti livelli per molto tempo, Lukaku lo stesso, ma non è bastato. Politano, Anguissa… sono tutti giocatori fortissimi, però non sono abituati a stare ad altissimi livelli per 5-6 anni di seguito, e non ce l’hanno fatta.

La storia del Napoli insegna che l’anno dopo lo scudetto è stato sempre un disastro, quantomeno questa volta è solo un’abdicazione al tentativo di vincere ancora il titolo”.