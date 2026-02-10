Magoni: “Il Como non è una grandissima squadra”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli. Le sue parole:

“L’Inter è la squadra che ha il miglior reparto d’attacco ed ha la rosa più completa. Sta gestendo bene l’impegno settimanale e l’allenatore sta ottimizzando la rosa al meglio. Il Napoli è condizionato dagli infortuni, troppo difficile avere continuità anche se in campionato la sua parte la sta facendo. In Champions ha fatto fatica, ma stasera nella gara secca può succedere di tutto. Il Como è una bella squadra, ma con le grandi ha avuto tanti stop. Il Napoli dovrà fare una gara di sacrificio perchè il Como gioca bene per cui non c’è da sottovalutare l’avversario, ma dovrà interpretare la gara nel miglior modo possibile.

Il Como non è una grandissima squadra, ma ha investito, ha preso giocatori importanti e sta facendo bene perchè mostra ogni volta un calcio ottimo e innovativo, ma con le grandi ha sempre fatto fatica. Anche con l’Atalanta stessa non è riuscita a vincere per cui per diventare una grande squadra gli manca ancora qualcosa. Poi, nel prossimo futuro avrà modo di migliorare.

Certi calciatori del Napoli sorprendentemente hanno reso nel momento in cui sono stati chiamati a giocare e parlo non delle prime scelte. Speriamo che qualcuno riesca a stupire ancora perchè Neres non giocava ed ha fatto bene quando chiamato in causa, è successo anche a Vergara e chissà magari ne verrà fuori un altro.