Londra, 13enne arrestato per tentato omicidio: ha accoltellato due compagni a scuola

(Adnkronos) – Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato in Inghilterra con l’accusa di tentato omicidio dopo l’accoltellamento di due compagni in una scuola nel nord-ovest di Londra. Gli agenti sono stati chiamati alla Kingsbury High School in tarda mattinata dopo aver ricevuto segnalazioni relative a un ragazzo di 13 anni accoltellato.

Factory della Comunicazione

La polizia ha dichiarato di essere stata successivamente informata che anche una seconda persona, un ragazzo di 12 anni, era stata accoltellata sul posto. I due sono stati portati in ospedale, ed entrambi versano in gravi condizioni. Il sospettato, che avrebbe 13 anni, ha lasciato il posto dopo l’aggressione, ma è stato successivamente arrestato. L’arma utilizzata è stata recuperata. Gli agenti non stanno cercando altre persone coinvolte nell’accoltellamento.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)