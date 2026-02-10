Adnkronos News

Internet, 8 giovani su 10 cercano online informazioni di salute, al via CAREmotions

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – I giovani si informano sempre di più sui temi della salute, ma lo fanno in modo veloce, frammentato e prevalentemente digitale. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Fondazione Msd su un campione di oltre 2.000 studenti della Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), di età compresa tra i 19 e i 25 anni, che analizza abitudini, canali e formati informativi delle nuove generazioni. Otto giovani su 10 dichiarano di informarsi su temi di salute almeno 1 volta a settimana, mentre oltre il 70% cerca attivamente informazioni legate alla prevenzione e al benessere. Tuttavia, l’attenzione dedicata all’aggiornamento privilegia informazioni rapide e facilmente fruibili.  

Factory della Comunicazione

I motori di ricerca, in particolare Google – riporta una nota – rappresentano il principale punto di accesso alle informazioni, seguiti dai social media. Instagram, TikTok e YouTube concentrano complessivamente oltre il 50% delle occasioni di contatto con contenuti informativi, confermando il ruolo centrale dei social a forte componente visiva. Brevità, semplicità e realtà: questi i requisiti che per oltre l’80% del campione deve avere un contenuto per essere davvero utile. Video brevi e immagini risultano infatti i formati più efficaci anche per comprendere temi complessi legati alla salute. 

In questo contesto si inserisce CAREmotions, progetto presentato oggi a Roma in occasione dell’Internet Safer Day, nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba con l’obiettivo di esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti Naba nella realizzazione di 3 cortometraggi dedicati, con approcci creativi differenti, a salute mentale, corretti stili di vita e prevenzione. Un racconto ‘peer-to-peer’, pensato per parlare ai giovani dal loro punto di vista e con i loro codici espressivi. Affiancati dai docenti del Triennio in Cinema e Animazione di Naba e da Andrea Grignolio, supervisore scientifico del progetto, gli studenti hanno seguito tutte le fasi del processo creativo: dalla scelta del tema alla scrittura, fino alla regia e alla produzione dei video. Un percorso didattico-creativo finalizzato ad avvicinarli in modo nuovo a temi complessi legati alla salute e a stimolare un approfondimento attraverso la sperimentazione espressiva. Il risultato sono 3 cortometraggi inediti che propongono messaggi diversi, ma complementari. ‘Lo Scontrino’ riflette sulle conseguenze di una cattiva alimentazione e sul costo che le scelte quotidiane possono avere sulla salute. ‘Dope Game’ affronta il tema del loop dopaminico e della necessità di interromperlo per recuperare stimoli autentici. ‘The Stranger’ offre uno sguardo sul disagio mentale, raccontando come possa alterare la percezione della realtà e sottolineando l’importanza di chiedere aiuto. 

“Con CAREmotions Fondazione Msd rafforza il proprio impegno nella promozione della health literacy, sperimentando nuovi strumenti di comunicazione capaci di rendere i temi della salute più accessibili, comprensibili e rilevanti per i giovani – dichiara Marina Panfilo, direttrice di Fondazione Msd – Ascoltare e capire come i giovani si informano e coinvolgerli nella creazione di contenuti sui temi della salute che li riguardano significa per noi credere in una comunicazione innovativa, sperimentale e più vicina ai loro bisogni, ma anche renderli preziosi ambasciatori della prevenzione e protagonisti del proprio futuro in salute”.  

“Il progetto ha rappresentato per gli studenti un’esperienza di grande valore, sia formativo che creativo – afferma Fabio Capalbo, Course Leader del Triennio in Cinema e Animazione di Naba, campus di Roma – Con CAREmotions i ragazzi hanno potuto approfondire e confrontarsi con temi complessi e di forte impatto sociale, esercitando la propria creatività e raffinando le proprie competenze tecniche e professionali nel tradurre queste tematiche in un linguaggio audiovisivo efficace e di impatto per altri giovani come loro”. 

La presentazione del progetto si è svolta nell’ambito di una tavola rotonda dedicata alla comunicazione tra generazioni e alle sfide della divulgazione in ambito sanitario, moderata da Daniela Collu, conduttrice e autrice. All’incontro hanno partecipato Panfilo; Grignolio, professore di Storia della medicina all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Sofia Crespi, ricercatrice e docente presso la Facoltà di Psicologia dell’università Vita-Salute San Raffaele e psicoterapeuta presso inTHERAPY – Gruppo studi cognitivi di Milano; Roberta Mochi, dirigente dell’ufficio stampa della Asl Roma 1, e Capalbo. 

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Rifiuti, Piunti (Conou): “Italia eccellenza globale in economia circolare oli…

Adnkronos News

Panfilo (Fondazione Msd): “Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi…

Adnkronos News

Mochi (Asl Rm1): “Con CAREmotions avviciniamo i giovani ai temi di…

Adnkronos News

Internet, Capalbo (Naba): “Ecco come i giovani parlano di salute mentale con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.