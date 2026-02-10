Il Napoli nel destino di Nico Paz

C’è sempre un filo che lega Napoli al talento di Nico Paz. Il pubblico azzurro lo ha conosciuto in una notte di Champions, quando il giovane argentino si è rivelato al grande calcio proprio contro il Napoli. Da allora è passato tempo, sono cresciute aspettative e responsabilità, e oggi Paz torna a Fuorigrotta con un ruolo diverso: leader e trascinatore di un Como che sogna in grande, deciso ad andare fino in fondo in Coppa Italia.

Factory della Comunicazione

Il Maradona non è uno stadio qualunque, soprattutto per un argentino. La casa di Diego ha un fascino unico, un’energia che può accendere anche chi, come Paz, non ha bisogno di presentazioni. Nelle due precedenti apparizioni a Napoli non è arrivato il segno decisivo, ma l’ispirazione non manca: giocare con la numero 10 davanti alla statua di Maradona è già di per sé una spinta emotiva enorme.

Per Nico questa partita è anche una possibile chiusura di un ciclo. Prima di salutare Como a fine stagione, l’obiettivo è lasciare qualcosa di tangibile: un gol, un trofeo, una notte da ricordare. Un regalo a una squadra che sta inseguendo l’Europa e a una carriera che guarda di nuovo alla Champions, magari con quella maglia del Real Madrid che continua a osservarlo da vicino.

Accanto a lui c’è Cesc Fàbregas, alla sfida in panchina con Conte. Lo spagnolo non nasconde il peso dell’occasione: «Sarà una gara vera, a eliminazione diretta, contro i campioni d’Italia, in uno stadio imponente». Il Como scenderà in campo con la sua mentalità offensiva, spinto dal talento del suo numero 10.

Clienti scomodi, notti iconiche e un argentino al centro della scena: ingredienti che a Diego sarebbero piaciuti. E Napoli, ancora una volta, è lì a incrociare il destino di Nico Paz.

Fonte: Il Mattino