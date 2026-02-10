NewsCalcioIn Evidenza

Il Mattino- Recuperati Savic e Politano: ecco il possibile 11 antiComo

By Giovanni Esposito
Detto di McTominay assente, il Napoli potrebbe scendere in campo in un modo al quanto diverso da come fatto in quel di Marassi sabato. “Il Mattino” prova a prevedere le mosse di Antonio Conte in vista della sfida di stasera.

“Conte recupera anche Milinkovic e lo rimetterà tra i pali. E a centrocampo sembra favorito Mazzocchi: ma con Politano sarà una specie di passaggio del testimone. O gioca prima l’uno e poi l’altro o viceversa.

Come già nel secondo tempo di Marassi, sarà Elmas a scalare all’indietro e fare da pretoriano al fianco del capitano Lobotka. E lì davanti nel 3-4-2-1 che potrebbe serenamente virare, di tanto in tanto, in un 3-5-2 ci sarà l’esordio dal primo minuto di Giovane. Un terzetto di attaccanti completato da Vergara e Hojlund: i tre hanno tutti 23 anni, un bel festival della bella gioventù del nostro campionato. Il Napoli non sarà diverso rispetto alle altre volte, perlomeno nelle intenzioni di Conte che da tempo non più bisogno di sperimentare, correggere, aggiustare”.
