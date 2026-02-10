Il Mattino- Contro il Como Maradona quasi sold-out

Sarà una sfida importantissima quella che il Napoli disputerà questa sera contro il Como. In palio la semifinale di Coppa Italia. Come riporta Il Mattino, il Maradona sarà quasi sold-out.

Factory della Comunicazione

“Saranno poco meno di 50mila stasera per la gara di Coppa Italia. Quasi sold-out: bello scenario per la coppetta nazionale che ha una formula vecchia e per nulla affascinante e che nessuno intende modificare. Merito del club e della saggia decisione di fissare pezzi popolarissimi. Conte ha avuto solo la giornata di ieri per preparare al Como: la sua squadra, dopo la vittoria con il batticuore con il Genoa, va adesso a caccia di conferme, come se avesse ancora e sempre bisogno di rassicurazioni, di verifiche, di dimostrazioni. Diciamolo: la Coppa Italia, a questo punto, potrebbe iniziare a far gola. E poi regalerebbe un altro pienone con la semifinale con l’Inter, dal sapore delle rivincita del duello-eterno di questi anni”.