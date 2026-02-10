NewsCalcioIn Evidenza

Il Mattino- Contro il Como Maradona quasi sold-out

By Giovanni Esposito
0

Sarà una sfida importantissima quella che il Napoli disputerà questa sera contro il Como. In palio la semifinale di Coppa Italia. Come riporta Il Mattino, il Maradona sarà quasi sold-out.

Factory della Comunicazione

“Saranno poco meno di 50mila stasera per la gara di Coppa Italia. Quasi sold-out: bello scenario per la coppetta nazionale che ha una formula vecchia e per nulla affascinante e che nessuno intende modificare. Merito del club e della saggia decisione di fissare pezzi popolarissimi. Conte ha avuto solo la giornata di ieri per preparare al Como: la sua squadra, dopo la vittoria con il batticuore con il Genoa, va adesso a caccia di conferme, come se avesse ancora e sempre bisogno di rassicurazioni, di verifiche, di dimostrazioni. Diciamolo: la Coppa Italia, a questo punto, potrebbe iniziare a far gola. E poi regalerebbe un altro pienone con la semifinale con l’Inter, dal sapore delle rivincita del duello-eterno di questi anni”.

Potrebbe piacerti anche
Interviste

ESCLUSIVA – Carlo Verna: “Napoli, la Coppa Italia diventa cruciale!…

News

Tommasi: “Il rigore su Vergara non c’è”

News

La Marca: “Emergenza infortuni e poco riposo, ma la semifinale è un…

News

UFFICIALE- Giudice Sportivo: ecco quante gare salterà Juan Jesus

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.