A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Raffaele Di Fusco:

“Si danno troppi rigorini?

Non si capisce più nulla. Si fischiano i rigorini e si lasciano andare quelle trattenute che precedono un calcio d’angolo. Juan Jesus ha preso un giallo a gioco fermo. Dovrebbero fischiare anche tutte le trattenute durante un calcio d’angolo. Non si sa più come i difensori possano difendere. Servono regole precise. Ultimamente gli arbitri lasciano andare tanto, arbitrano all’inglese, ma non sono capaci.

Napoli-Como?

È una brutta gara, come contro il Genoa. Questa volta però sarà una partita tattica. Veniamo da due giorni di riposo. Mi aspetto che faremo una bella partita. Credo che sia molto importante quella contro la Roma. Andare avanti in Coppa Italia credo sia meno importante che non avere una qualificazione in Champions League. Credo che Conte si aspetti qualcosa di positivo da Beukema, dallo stesso Giovane e magari anche da Alisson”.