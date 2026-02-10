Alcuni azzurri in campo per la lotta contro l’obesità
Al via l’importante partnership che vedrà SSC Napoli, in qualità di
Brand Ambassador della Fondazione Valter Longo, impegnata a
protezione della salute dei più giovani, per diffondere l’importanza
del movimento e della nutrizione sana, già a partire dall’infanzia
SSC Napoli e Fondazione Valter Longo hanno siglato una partnership di Corporate Social
Responsibility per promuovere una cultura della longevità sana fondata su corretta
alimentazione, movimento e prevenzione, con iniziative rivolte in particolare a bambini,
bambine e adolescenti, oltre che a scuole, famiglie e comunità.
Il club condivide la missione della Fondazione Valter Longo, impegnata nella sensibilizzazione
contro sovrappeso e obesità fin dall’età scolare. L’Italia è tra i Paesi europei più colpiti dal
problema e la Campania registra il dato più critico: oltre il 43% dei bambini presenta un peso
superiore a quello raccomandato. Questo impegno condiviso inaugura un percorso congiunto
per contribuire a invertire la rotta della “pandemia da sovrappeso” e promuovere stili di vita
sani.
Il Presidente di SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, dichiara: “Dobbiamo guardare al futuro con
gli occhi dell’innovazione. La partnership con la Fondazione Valter Longo è per noi
particolarmente importante al fine di incrementare la protezione della salute per i giovani, a
partire già dall’infanzia. Purtroppo, in Campania, quasi un bambino su due è in sovrappeso, se
non obeso. Il Calcio Napoli non può trascurare questa problematica, e con Valter Longo fornirà
un contributo concreto”.
Valter Longo, fondatore di Fondazione Valter Longo, ha commentato: “Per noi è molto
importante poter collaborare con la SSC Napoli. Questa alleanza ci permetterà di raggiungere
un grande numero di giovani e giovanissimi per iniziare a invertire quello che è stato un
aumento costante di cattiva alimentazione e obesità nei bambini italiani e, in particolare,
campani. Intervenendo subito, abbinando la scienza e la medicina della longevità alla forza
comunicativa del calcio Napoli, aiuteremo la comunità e le Istituzioni, a partire dalla Campania,
a proteggere i giovani contro malattie gravi come tumori, diabete, malattie cardiovascolari,
autoimmuni e patologie neurodegenerative”.
La partnership si inserisce nel solco delle attività sociali e di charity promosse dal club sul
territorio. La Fondazione Valter Longo è già attiva in Campania con il progetto triennale
Comunità S.A.N.E. (Salute, attività fisica, nutrizione, educazione), sviluppato con l’Ospedale
Evangelico Betania e sostenuto dalla Regione Campania, per contrastare stili di vita non
corretti attraverso programmi educativi nelle scuole e iniziative pubbliche di prevenzione
S.S.C. Napoli S.p.A., comunemente conosciuta come Napoli, è uno dei club di calcio più amati e seguiti d’Italia.
Le principali ricerche di mercato collocano stabilmente la società tra le prime quattro del Paese per dimensioni
e passione della fan base. Con una storia vicina al traguardo dei cento anni (il centenario sarà celebrato il 1°
agosto 2026), il Napoli vanta un palmarès di livello nazionale e internazionale che comprende 4 Scudetti ed è
l’attuale Campione d’Italia dopo la vittoria nella stagione 2024/25. Nel suo albo d’oro figurano inoltre 6 Coppe
Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa UEFA.
Dal 2004, con l’arrivo del Presidente Aurelio De Laurentiis, SSC Napoli si è trasformata in una società moderna e
ambiziosa. Dopo il ritorno in Serie A nel 2007, il club ha progressivamente raggiunto un ruolo stabile tra le prime
squadre italiane, qualificandosi alle competizioni europee per 14 stagioni consecutive. Sotto la guida di De
Laurentiis, il Napoli ha conquistato 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, consolidando il proprio
status tra le eccellenze del calcio italiano.
Guardando al futuro, il club sta ampliando il proprio raggio d’azione internazionale, con l’obiettivo di raggiungere
un pubblico globale in linea con il suo prestigio e la sua influenza culturale. SSC Napoli sta evolvendo verso un
modello di entertainment diversificato, offrendo a tifosi e partner molto più del solo calcio, integrando spettacoli
ed esperienze di alto livello all’interno degli eventi sportivi. Il brand del club si articola attorno a due linee guida:
“Proud to Be Napoli” e “From Napoli to the World”. La strategia coniuga la crescita sportiva alla rinascita
culturale della città, che negli ultimi anni ha conosciuto un significativo boom turistico, affermandosi come una
delle destinazioni più richieste d’Europa.
Dal punto di vista corporate, la missione del Napoli è rafforzare le partnership globali e incrementare il valore del
brand, ampliando il riconoscimento internazionale, coltivando la fidelizzazione dei tifosi e affermando un’identità
unica nel panorama sportivo mondiale.
www.sscnapoli.it
Fondazione Valter Longo Onlus è un’organizzazione non profit nata nel 2017 per volontà del Professor Valter
Longo con l’obiettivo di ottimizzare una Longevità sana, che inizia già da bambini e continua durante l’intero ciclo
di vita, promuovendo uno stile di vita salutare e abitudini alimentari che possano rallentare e contrastare
l’insorgenza di importanti patologie correlate all’avanzare dell’età o non trasmissibili tra le quali tumori, diabete,
obesità, malattie cardiovascolari, autoimmuni, come il Morbo di Crohn e la sclerosi multipla, e patologie
neurodegenerative come l’Alzheimer.
Per raggiungere i suoi obiettivi istituzionali, la Fondazione dedica quotidianamente i propri sforzi sia dal punto di
vista preventivo che terapeutico per: la promozione, il finanziamento e lo svolgimento di assistenza sanitaria e
sociale e di consulenza in ambito nutrizionale, sulla base di dati scientifici certi, al fine di curare, prevenire o
supportare le persone affette da diverse tipologie patologiche che vivono in una particolare condizione di
emergenza o di disagio psichico, fisico ed economico e al fine di offrire una guida a tutti coloro che desiderano
perseguire una longevità sana.
La sensibilizzazione e l’educazione del pubblico di tutte le età sui temi connessi alla nutrizione e a uno stile di
vita corretto e salutare basandosi su dati scientifici.
Dal 2023 la Fondazione organizza il “Nutrition & Longevity Festival®”, che sinora ha visto la realizzazione di 3
edizioni nazionali in Italia e di 2 edizioni speciali a Los Angeles negli Stati Uniti: un evento che riunisce specialisti
della salute, della nutrizione e dello sport per offrire momenti di confronto e condivisione, aiutando a tracciare
con semplicità e concretezza la strada verso uno stile di vita sano e sostenibile, con particolare attenzione ai
giovani.
www.fondazionevalterlongo.org