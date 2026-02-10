Alcuni azzurri in campo per la lotta contro l’obesità

SSC NAPOLI E FONDAZIONE VALTER LONGO

SSC NAPOLI E FONDAZIONE VALTER LONGO: INSIEME IN CAMPO

CONTRO OBESITÀ E SOVRAPPESO

Al via l’importante partnership che vedrà SSC Napoli, in qualità di

Brand Ambassador della Fondazione Valter Longo, impegnata a

protezione della salute dei più giovani, per diffondere l’importanza

del movimento e della nutrizione sana, già a partire dall’infanzia

SSC Napoli e Fondazione Valter Longo hanno siglato una partnership di Corporate Social

Responsibility per promuovere una cultura della longevità sana fondata su corretta

alimentazione, movimento e prevenzione, con iniziative rivolte in particolare a bambini,

bambine e adolescenti, oltre che a scuole, famiglie e comunità.

Il club condivide la missione della Fondazione Valter Longo, impegnata nella sensibilizzazione

contro sovrappeso e obesità fin dall’età scolare. L’Italia è tra i Paesi europei più colpiti dal

problema e la Campania registra il dato più critico: oltre il 43% dei bambini presenta un peso

superiore a quello raccomandato. Questo impegno condiviso inaugura un percorso congiunto

per contribuire a invertire la rotta della “pandemia da sovrappeso” e promuovere stili di vita

sani.

Il Presidente di SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, dichiara: “Dobbiamo guardare al futuro con

gli occhi dell’innovazione. La partnership con la Fondazione Valter Longo è per noi

particolarmente importante al fine di incrementare la protezione della salute per i giovani, a

partire già dall’infanzia. Purtroppo, in Campania, quasi un bambino su due è in sovrappeso, se

non obeso. Il Calcio Napoli non può trascurare questa problematica, e con Valter Longo fornirà

un contributo concreto”.

Valter Longo, fondatore di Fondazione Valter Longo, ha commentato: “Per noi è molto

importante poter collaborare con la SSC Napoli. Questa alleanza ci permetterà di raggiungere

un grande numero di giovani e giovanissimi per iniziare a invertire quello che è stato un

aumento costante di cattiva alimentazione e obesità nei bambini italiani e, in particolare,

campani. Intervenendo subito, abbinando la scienza e la medicina della longevità alla forza

comunicativa del calcio Napoli, aiuteremo la comunità e le Istituzioni, a partire dalla Campania,

a proteggere i giovani contro malattie gravi come tumori, diabete, malattie cardiovascolari,

autoimmuni e patologie neurodegenerative”.

La partnership si inserisce nel solco delle attività sociali e di charity promosse dal club sul

territorio. La Fondazione Valter Longo è già attiva in Campania con il progetto triennale

Comunità S.A.N.E. (Salute, attività fisica, nutrizione, educazione), sviluppato con l’Ospedale

Evangelico Betania e sostenuto dalla Regione Campania, per contrastare stili di vita non

corretti attraverso programmi educativi nelle scuole e iniziative pubbliche di prevenzione

S.S.C. Napoli S.p.A., comunemente conosciuta come Napoli, è uno dei club di calcio più amati e seguiti d’Italia.

Le principali ricerche di mercato collocano stabilmente la società tra le prime quattro del Paese per dimensioni

e passione della fan base. Con una storia vicina al traguardo dei cento anni (il centenario sarà celebrato il 1°

agosto 2026), il Napoli vanta un palmarès di livello nazionale e internazionale che comprende 4 Scudetti ed è

l’attuale Campione d’Italia dopo la vittoria nella stagione 2024/25. Nel suo albo d’oro figurano inoltre 6 Coppe

Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa UEFA.

Dal 2004, con l’arrivo del Presidente Aurelio De Laurentiis, SSC Napoli si è trasformata in una società moderna e

ambiziosa. Dopo il ritorno in Serie A nel 2007, il club ha progressivamente raggiunto un ruolo stabile tra le prime

squadre italiane, qualificandosi alle competizioni europee per 14 stagioni consecutive. Sotto la guida di De

Laurentiis, il Napoli ha conquistato 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, consolidando il proprio

status tra le eccellenze del calcio italiano.

Guardando al futuro, il club sta ampliando il proprio raggio d’azione internazionale, con l’obiettivo di raggiungere

un pubblico globale in linea con il suo prestigio e la sua influenza culturale. SSC Napoli sta evolvendo verso un

modello di entertainment diversificato, offrendo a tifosi e partner molto più del solo calcio, integrando spettacoli

ed esperienze di alto livello all’interno degli eventi sportivi. Il brand del club si articola attorno a due linee guida:

“Proud to Be Napoli” e “From Napoli to the World”. La strategia coniuga la crescita sportiva alla rinascita

culturale della città, che negli ultimi anni ha conosciuto un significativo boom turistico, affermandosi come una

delle destinazioni più richieste d’Europa.

Dal punto di vista corporate, la missione del Napoli è rafforzare le partnership globali e incrementare il valore del

brand, ampliando il riconoscimento internazionale, coltivando la fidelizzazione dei tifosi e affermando un’identità

unica nel panorama sportivo mondiale.

www.sscnapoli.it

Fondazione Valter Longo Onlus è un’organizzazione non profit nata nel 2017 per volontà del Professor Valter

Longo con l’obiettivo di ottimizzare una Longevità sana, che inizia già da bambini e continua durante l’intero ciclo

di vita, promuovendo uno stile di vita salutare e abitudini alimentari che possano rallentare e contrastare

l’insorgenza di importanti patologie correlate all’avanzare dell’età o non trasmissibili tra le quali tumori, diabete,

obesità, malattie cardiovascolari, autoimmuni, come il Morbo di Crohn e la sclerosi multipla, e patologie

neurodegenerative come l’Alzheimer.

Per raggiungere i suoi obiettivi istituzionali, la Fondazione dedica quotidianamente i propri sforzi sia dal punto di

vista preventivo che terapeutico per: la promozione, il finanziamento e lo svolgimento di assistenza sanitaria e

sociale e di consulenza in ambito nutrizionale, sulla base di dati scientifici certi, al fine di curare, prevenire o

supportare le persone affette da diverse tipologie patologiche che vivono in una particolare condizione di

emergenza o di disagio psichico, fisico ed economico e al fine di offrire una guida a tutti coloro che desiderano

perseguire una longevità sana.

La sensibilizzazione e l’educazione del pubblico di tutte le età sui temi connessi alla nutrizione e a uno stile di

vita corretto e salutare basandosi su dati scientifici.

Dal 2023 la Fondazione organizza il “Nutrition & Longevity Festival®”, che sinora ha visto la realizzazione di 3

edizioni nazionali in Italia e di 2 edizioni speciali a Los Angeles negli Stati Uniti: un evento che riunisce specialisti

della salute, della nutrizione e dello sport per offrire momenti di confronto e condivisione, aiutando a tracciare

con semplicità e concretezza la strada verso uno stile di vita sano e sostenibile, con particolare attenzione ai

giovani.

www.fondazionevalterlongo.org