Sanremo, Nino Frassica ospite della finale per lanciare ‘Sanremo Top’

(Adnkronos) – Nino Frassica sarà ospite del festival di Sanremo 2026 nella serata finale, il 28 febbraio. L’attore, che era già stato all’Ariston l’anno scorso come co-conduttore, sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di ‘Sanremo Top’ in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell’Ariston il 28 febbraio – a quanto apprende l’Adnkronos – servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti.  

Nino Frassica è l’unico ospite confermato insieme a Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival. 

Tanti i nomi dei cantanti che, come da tradizione, si esibiranno in duetto con i concorrenti: da Giusy Ferreri a Fabrizio Moro, dalle Las Ketchup a Cristina D’Avena. 

Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma 

Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena 

Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan 

Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso 

Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony 

Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro 

Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup 

Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa 

Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust 

Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser 

Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri 

Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani 

J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam  

Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo 

Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello 

Levante, ‘I maschi’ con Gaia 

Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani 

Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con Claudio Santamaria 

Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna 

Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas 

Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia 

Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele 

Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko 

Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors 

Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo 

Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci 

Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi 

Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia 

Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio 

Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band. 

