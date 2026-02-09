NewsCalciocoppa italia

Napoli, McTominay out contro il Como! L’obiettivo è farsi trovare pronto per la Roma

By Riccardo Cerino
Non sembrano esserci più dubbi: Scott McTominay dovrà rinunciare alla gara di Coppa Italia di domani sera fra Napoli e Como. Il centrocampista scozzese, costretto a lasciare il campo contro il Genoa a causa di un fastidio muscolare al flessore della coscia, non ha subito lesioni, ma – stando al portale TMW che riprende Sky Sport – al fine di escludere ogni rischio lo staff medico partenopeo ha optato per tenere a riposo l’ex Manchester United.

L’obiettivo del Napoli e di Antonio Conte è quello di riavere a disposizione il classe 1996 per la fondamentale sfida interna di domenica prossima contro la Roma, novanta minuti che diranno moltissimo in chiave Champions League.

