NewsCalcioNapoli

Monopoli: ”Conte non intende chiarire alcuni punti”

By Lorenzo Capobianco
0

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Rosa Monopoli, giornalista del quotidiano Il Mattino. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Il Napoli è ormai fuori dalla Champions League e il tempo per parlare in conferenza pre gara ci sarebbe. Perché, secondo lei, Conte continua a non parlare?

“Secondo me manca proprio la volontà di chiarire alcuni aspetti. Se io sto bene con la società, con l’ambiente e con i ragazzi, mi presento. Il nostro lavoro è tutelato dal diritto di stampa e non può essere limitato. Parlare solo nel pre e post gara alle pay tv non basta: tutti gli altri media devono limitarsi a riportare ciò che dicono le pay tv e questo non va bene. Prima bisogna sistemare i problemi di base, poi si può guardare più in alto.”

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Roma e l’ultima volta di Diego

News

Zanini: ”Conte riveda la sua comunicazione”

News

Fabbroni: ”Non so se rinnoverei Conte”

News

Sala: ”Buongiorno quasi piangeva”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.