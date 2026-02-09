Monopoli: ”Conte non intende chiarire alcuni punti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Rosa Monopoli, giornalista del quotidiano Il Mattino. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli è ormai fuori dalla Champions League e il tempo per parlare in conferenza pre gara ci sarebbe. Perché, secondo lei, Conte continua a non parlare?

“Secondo me manca proprio la volontà di chiarire alcuni aspetti. Se io sto bene con la società, con l’ambiente e con i ragazzi, mi presento. Il nostro lavoro è tutelato dal diritto di stampa e non può essere limitato. Parlare solo nel pre e post gara alle pay tv non basta: tutti gli altri media devono limitarsi a riportare ciò che dicono le pay tv e questo non va bene. Prima bisogna sistemare i problemi di base, poi si può guardare più in alto.”