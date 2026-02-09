“Il super caccia di Parigi e Berlino è morto”, fallito il programma franco-tedesco?

(Adnkronos) – Il super caccia franco-tedesco Fcas, a cui è associata anche la Spagna, è ‘morto’. Lo hanno detto a Politico quattro fonti di Parigi e Berlino, mentre una fonte vicina al presidente francese Emmanuel Macron ha affermato: “Un annuncio sulla fine del progetto è più probabile che un annuncio sul rilancio”. Il Future Combat Air System “è morto, lo sanno tutti, ma nessuno lo vuole dire”, ha detto al sito un deputato francese che si occupa di politica di difesa.

Il fallimento del programma di punta tra i tre paesi per la costruzione di un caccia di sesta generazione, insieme a droni e un cloud di combattimento, sarebbe un duro colpo politico per il presidente francese. Macron aveva lanciato personalmente il progetto con l’allora cancelliera Angela Merkel nel 2017. L’ufficio stampa del governo tedesco e il ministero della Difesa francese non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Politico sulla prospettiva dell’imminente fallimento del progetto Fcas.

Le difficoltà intorno al super caccia franco-tedesco hanno focalizzato l’attenzione sul programma rivale, il Global Combat Air Programme (Gcap) guidato da Italia, Regno Unito e Giappone. Due funzionari della difesa europei a conoscenza dei colloqui hanno riferito che Berlino sta valutando con discrezione la possibilità di partecipare al programma rivale per la realizzazione di un jet da combattimento.

