Il Maradona sarà esaurito e il Como attua le contromosse: l’idea di Fabregas per l’attacco

Manca solo un giorno a Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto nella doppia semifinale contro l’Inter. Il Maradona farà registrare il sold-out per spingere gli azzurri ancora una volta al cospetto della squadra di Chivu lanciatissima in campionato. E i lariani? Approdati ai quarti dopo quarant’anni esatti, c’è voglia di fare la storia.

Proprio per far fronte alla situazione “ambientale”, Cesc Fabregas fiuta il pericolo e si nasconde rinunciando, come sostiene il quotidiano La Provincia di Como, a tenere l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico catalano parlerà comunque, ai canali del club, ma preferisce evitare il contraddittorio per non sbilanciarsi troppo relativamente alla formazione che scenderà in campo. Potrebbe non mancare qualche sorpresa: e se ripetesse la formula senza centravanti vista a Roma e (a tratti) a Firenze? Morata (che nella sfida di campionato dello scorso 1° novembre si vide respingere da Milinkovic-Savic il rigore del possibile vantaggio) dovrebbe essere regolarmente del match e Fabregas è deciso sfruttare la sua euforia dopo il gol segnato ai viola.