Coppa Italia – Quarti di finale: Napoli/Como le probabili formazioni

Il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, in programma martedì 10 febbraio 2026 allo stadio Diego Maradona, promette spettacolo e tensione. Il Napoli ha dimostrato solidità e carattere, gestendo bene le situazioni di alta pressione, come nel successo ai rigori contro il Cagliari. L’attacco partenopeo è concreto, ma il Como non sarà facile da affrontare.

Il Como di Cesc Fàbregas arriva con grande fiducia dopo tre vittorie nelle ultime quattro gare. I lariani hanno un reparto offensivo in forma, con nove gol segnati nelle ultime cinque partite. La difesa ha subito appena due reti, mostrando equilibrio. Questo mix di solidità e velocità offensiva potrebbe mettere in difficoltà il Napoli, anche in trasferta.

I precedenti tra Napoli e Como evidenziano gare equilibrate. L’ultimo scontro diretto terminò 0-0, una partita in cui entrambe le squadre faticarono a concretizzare le occasioni. Questo dato sottolinea come il Como sappia rendere complicata la vita a squadre di alto livello e suggerisce che la sfida di martedì potrebbe essere decisa da dettagli e momenti di brillantezza individuale.

Le statistiche degli ultimi cinque incontri confermano una certa difficoltà del Napoli contro il Como: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Questo storico potrebbe influenzare la preparazione dei partenopei, che vorranno invertire la tendenza. Il fattore campo e l’esperienza di Conte saranno determinanti per tentare di superare un avversario motivato e in ottima forma.

Dal punto di vista tattico, il Napoli cercherà di gestire il possesso palla e sfruttare le ripartenze veloci, mentre il Como punterà su organizzazione difensiva e transizioni rapide. La capacità di gestire momenti di pressione e trasformare le occasioni create sarà cruciale. L’equilibrio tra solidità difensiva e incisività offensiva deciderà probabilmente l’esito del match.

In definitiva, la partita si preannuncia equilibrata e aperta a diverse soluzioni. Il Napoli parte favorito, ma il Como ha dimostrato di poter competere a livello tecnico e mentale. Il pronostico resta quindi incerto, con possibilità di sorprese e gol in entrambe le porte. La gestione della tensione e la capacità di capitalizzare le occasioni saranno decisive. Fonte: Settecalcio.it

Napoli-Como: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.