Calcio femminile – Presentata la seconda collezione dell’album “PANINI” Serie A Women

Presentata a Roma la seconda collezione di figurine dedicata alle protagoniste della Serie A Women: spazio anche alla Serie B, alla Serie C e alla Nazionale. Gravina e Cappelletti: “Grazie a Panini per aver creduto ancora nel progetto, per giocatrici e bambine la realizzazione di un sogno”

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, ‘Calciatrici’ è pronta a raccontare nuove emozioni. La seconda edizione cartacea della collezione Panini dedicata al calcio femminile, che rafforza ulteriormente l’impegno nel valorizzare un movimento in costante crescita, è stata presentata oggi a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI. Sul palco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e la Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini Martina Limoni, ma anche loro, le calciatrici, protagoniste della collezione e che anche quest’anno realizzano un sogno: quello di vedersi su una “figu” dell’album.

Panini ‘Calciatrici 2025-2026’ si compone di 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale: dalle protagoniste della Serie A Women, passando per la Serie B e per la novità della Serie C, ogni figurina racconta la forza, il talento e l’identità di un movimento, dal vertice alla base. Il viaggio prosegue con una sezione speciale dedicata ai nuovi trofei in palio nelle competizioni della Serie A Women e agli ultimi importanti risultati ottenuti dalla Nazionale maggiore femminile – rappresentata sul palco dal commissario tecnico Andrea Soncin –, dall’Under 19 e dall’Under 17.

“L’entusiasmo generato dalla prima edizione dell’album Calciatrici è stato straordinario – sottolinea il presidente della FIGC Gabriele Gravina –. Ringrazio Panini, la Serie A Women e la presidente Cappelletti per aver nuovamente creduto in questo progetto, che ha permesso a centinaia di atlete di realizzare un sogno, quello di vedersi su un simbolo della nostra passione calcistica: la figurina. Ma soprattutto ha permesso a tantissime bambine di coltivare lo stesso desiderio e a numerose persone di conoscere il calcio giocato dalle donne. Siamo consapevoli che il percorso che abbiamo intrapreso per lo sviluppo del calcio femminile italiano debba essere rafforzato, in particolare sul tema della sostenibilità, ma con i risultati ottenuti con l’aumento delle tesserate, l’incremento della visibilità e le prestazioni positive della Nazionale riteniamo di essere sulla buona strada”.

“Sono felicissima che Panini abbia deciso di riproporre la splendida iniziativa dell’album Calciatrici – dichiara Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women –. La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose, dirigenti, giornaliste. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un’emozione che non si può descrivere a parole. E ci tengo a ringraziare Panini anche per aver allargato ulteriormente la collezione, aggiungendo alle pagine della Serie B e a quelle della Nazionale anche quelle della Serie C: rappresento il vertice del movimento, ma la base è altrettanto fondamentale per la sostenibilità del sistema”.

“Siamo molto orgogliosi di questa seconda edizione, che rappresenta per noi di Panini un impegno concreto a supporto del calcio femminile italiano”, ha dichiarato Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini. “Una raccolta che dà continuità a un progetto editoriale diventato in breve tempo un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e giovani calciatrici”.

L’album Panini “Calciatrici 2025-2026” sarà inoltre distribuito gratuitamente in abbinamento al Corriere dello Sport e a Tuttosport venerdì 13 febbraio; seguirà, sabato 21 febbraio, la distribuzione esclusiva e gratuita della prima bustina ‘Reloaded’, sempre in abbinamento ai due quotidiani per permettere ai collezionisti di completare la raccolta, e infine sabato 7 marzo la distribuzione esclusiva e gratuita della seconda bustina.

In occasione della 3ª e 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Women, nei weekend del 14-15 del 21-22 febbraio 2026, inoltre, “Panini Calciatrici 2025-2026” verrà promosso su tutti i camp attraverso i “Panini Days”. L’album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite, oltre all’ingresso in campo con l’album di tutte le bambine che accompagneranno le calciatrici. Le capitane, invece, si scambieranno le maxi-figurine con i rispettivi loghi prima dell’inizio degli incontri.