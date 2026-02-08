Napoli-Roma è già iniziata: le parole di Gasp

“Non è il favore di una o di un’altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come Daniele”.

“Non è possibile, questo tipo di calcio non piace a noi e al pubblico – ha aggiunto -. C’è grande confusione ed è brutto vedere cartellini e rigori di un certo tipo. Poi le simulazioni, le panchine che saltano per aria per fare pressioni, dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile”. Poi ha concluso: “Il gioco del calcio è qualcosa di leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante da tutti gli altri sport. Ieri ho visto il rugby ed è stato bellissimo. Nel calcio ci sono interessi economici enormi, ma ha ragione De Rossi. Qualcosa deve cambiare”.