Milinkovic-Savic è ufficialmente un giocatore del Napoli!

Una formalità, ma doveroso sottolinearlo, Milinkovic–Savic ieri sera è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli.
Il portiere serbo, nonostante la panchina di ieri sera, verrà riscattato come da norma contrattuale.
Arrivato in prestito oneroso dal Torino, per una cifra pari a 15 milioni di euro, Milinkovic-Savic verrà riscattato dal club partenopeo per altri 6,5 milioni.
Da contratto, infatti, il portiere sarebbe stato riscattato dopo il primo punto conquistato in campionato a partire dal mese di febbraio.
Protagonista nella prima parte di stagione, potrebbe essere schierato lui martedì sera in Coppa Italia.