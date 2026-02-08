Lucca e il messaggio social che scatena i tifosi del Napoli

Lorenzo Lucca torna a far parlare di sé tra i tifosi azzurri, ma questa volta dall’Inghilterra, dove da alcune settimane gioca con il Nottingham Forest. L’attaccante ha debuttato in Premier League nella partita persa 3-1 contro il Leeds, trovando però il suo primo gol con la nuova maglia.

Dopo la rete, Lucca ha pubblicato su Instagram una frase che ha fatto discutere: “Perdona loro perché non lo sanno”. Un messaggio che molti hanno interpretato come una possibile risposta alle critiche ricevute durante la sua esperienza a Napoli o alla poca fiducia che sentiva di aver avuto.

Il post ha provocato numerose reazioni tra i sostenitori azzurri, che hanno commentato in modo polemico, mostrando disappunto verso l’ex attaccante.