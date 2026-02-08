Live Serie A, Juventus-Lazio 2-2!
Fischio finale all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus riprende la Lazio nel finale. rimonta da 0-2 a 2.2 per i bianconeri.
Di seguito il tabellino della gara:
Il tabellino di Juventus-Lazio
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (77′ Kelly), Cabal (46′ Zeghrova); Locatelli (85′ Openda), Thuram; Cambiaso (76′ Boga); McKennie (84′ Miretti), Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zeghrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti.
Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila (77′ Romagnoli), Provstgaard (83′ Patric), Tavares, Basic (46′ Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor, Isaksen (64′ Cancellieri), Maldini, Pedro (65′ Noslin).
A disposizione: Motta, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.
Allenatore: Sarri.
Arbitro: sig. Guida.
Marcatori: 45+2′ Pedro (L), 48′ Isaksen (L), 59′ McKennie (J), 90+6′ Kalulu (J)
NOTE
Ammoniti: 33′ Taylor (L), 81′ Romagnoli (L)
Espulsi: