Live Serie A, Juventus-Lazio 2-2!

Fischio finale all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus riprende la Lazio nel finale. rimonta da 0-2 a 2.2 per i bianconeri.

Di seguito il tabellino della gara:

Il tabellino di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (77′ Kelly), Cabal (46′ Zeghrova); Locatelli (85′ Openda), Thuram; Cambiaso (76′ Boga); McKennie (84′ Miretti), Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zeghrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti.

Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila (77′ Romagnoli), Provstgaard (83′ Patric), Tavares, Basic (46′ Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor, Isaksen (64′ Cancellieri), Maldini, Pedro (65′ Noslin).

A disposizione: Motta, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.

Allenatore: Sarri.

Arbitro: sig. Guida.

Marcatori: 45+2′ Pedro (L), 48′ Isaksen (L), 59′ McKennie (J), 90+6′ Kalulu (J)

NOTE

Ammoniti: 33′ Taylor (L), 81′ Romagnoli (L)

Espulsi:

