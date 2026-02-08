Hojlund, il curioso siparietto sui social! – TMW

Rasmus Hojlund decisivo ieri a Genova, suo il gol del pareggio, suo il gol finale su rigore.

Il rigore, uno di quelli che non vorresti vedere mai, il numero 1 del Genoa intuisce l’angolo e quasi lo ferma, ma per fortuna per il danese riesce comunque ad entrare.

Lo stesso attaccante nell’esultanza mostra una faccia che non lascia intendere altro, si poteva tirare meglio.

Come riporta tuttomercatoweb, il centravanti ha intenzione di passare dalle parole ai fatti, allenandosi per migliorare il modo con il quale calcia i penalty, come ha spiegato dopo il 90′.

E intanto ribadisce il concetto anche sui social. Ad un tifoso che gli ha scritto “Ti amo ma per favore prenditi mezz’ora in più in allenamento per calciare i rigori”, Hojlund ha risposto “Lo so“, accompagnato dalle emoticon del sorriso e del bicipite.

Già ieri sera l’attaccante aveva pubblicato una foto nella quale tirava un sospiro di sollievo, scrivendo: “Penso che io e i tifosi del Napoli abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore“.

Dopo il fischio finale ai microfoni di DAZN aveva dichiarato: “Devo un pò allenarmi sui rigori, è stata una grande responsabilità. Sono stato fortunato ma sono contento che sia entrata, devo ringraziare Vergara che sta facendo molto bene. Devo allenarmi un pochino, ma mi piace prendermi la responsabilità“.