13° giornata- serie A femminile: Napoli Women-Ternana 3-1

CERCOLA- Terzo successo consecutivo per le azzurre di coach Sassarini che calano il tris alla Ternana. In realtà, il successo delle padrone di casa sarebbe potuto essere ancora più largo qualora non fosse stati annullati due gol dal direttore di gara dopo aver consultato il VAR. Le partenopee salgono al quarto posto con 23 punti, cullando il sogno europeo.

Nella prima frazione, il Napoli la sblocca subito: è appena il 6′, quando le azzurre si portano in vantaggio con una autorete procurata dl difensore Quazzico (Ternana): è 1-0. Al 17′, la giovane Carcassi prova il raddoppio ma Schroffenegger blocca per le ospiti che centrano quasi il pari con Pacioni che però centra la traversa. Al 24′, si rivede in avanti il Napoli con Kozak ma deve fare i conti ancora con l’estremo difensore delle umbre che si rifugia in angolo. Al 40′, ingenuità del difensore Quazzico della Ternana che compie un fallo da dietro su Floe e per il direttore di gara non ci sono dubbi, estraendo il rosso diretto alla calciatrice del club umbro.

Nella ripresa, mister Ardizzone delle fere inserisce Pirone per Lazaro ma, al 3′, sono le padrone di casa a raddoppiare con la classe 2004 Alessia Carcassi che trafigge Schroffenegger con una stoccata di diagonale su assist di Floe (2-0). Al 6′, c’è anche il tris firmato da Banusic su corner con la complicità di Schroffenegger che fa sua la sfera bloccandola ma, con quest’ultima che aveva già varcato la linea di porta: è il 3-0 che chiude, di fatto, i giochi. Al 25′, Il Napoli non è pago e cerca ma non trova il poker con l’incrocio dei pali di Giordano che lascia partire un sinistro velenoso. Dopo 10′, ancora le locali con un tiro a giro di Kozak ma Schroffenegger si distende in angolo. Al 37′, Pellegrino Cimò, in mischia, accorcia per le umbre ma è troppo tardi. Nei 6′ di recupero, le ospiti cercano in maniera confusionaria di rirendere in mano il match ma senza alcun effetto. Mentre per la Ternana è notte fonda, ancora ultima insieme al Genoa a quota 7, invece, continua il sogno azzurro del Napoli Women e la buona stagione in corso, con le partenopee che faranno visita alla Roma capolista nel prossimo turno di campionato.

A fine gara, ecco Alessia Carcassi, visibilmente emozionata per il suo primo gol in serie A.

Il tabellino

NAPOLI (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Vergani, Jusjong, Giordano; Carcassi (20’st Sciabica), Bellucci, (20’st Faurskov), Langella, Kozak; Banusic, Floe (10’st Barker). A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanjic, Kjolholdt, Muth, , D’Angelo, Kainulainen, Musumeci. All. Sassarini.

TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger; Quazzico, Pacioni, Massimino, Peruzzo (13’st Labate); Pastrenge, Ciccotti (39’st Petrara), Regazzoli; Pellegrino Cimò; Lazaro, Gomes (39’st Di Giammarino). A disp. Ciccioli, Corrado, Erzen, Ghioc, Porcarelli, Ripamonti, Martins, Vigliucci. All.: Ardizzone.

ARBITRO: Tropiano di Bari (assisenti: Andreano-Vitale IV Ufficiale Sarcina)

MARCATRICI: 6’pt aut. Quazzico (N), 4’st Carcassi (N), 8’st aut. Schroffenegger (N), 37’st Pellegrino Cimò (T)

NOTE: Giornata ventosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 100 circa. Espulsa 37’pt Quazzico per fallo su Banusic (T) Ammonite Nielsen (N), Pettenuzzo (N). Recupero 1’pt 6’st