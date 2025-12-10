NewsCalcioIn Evidenza

Youth League: brutta sconfitta 3-0 degli azzurrini contro il Benfica

By Emanuele Arinelli
In attesa della gara dei “grandi” in programma questa sera tra Antonio Conte e José Mourinho, gli azzurrini escono sconfitti per 3-0 in casa del Benfica nel match di Youth League.

Gara completamente dominata dai portoghesi, che sbloccano il risultato nel primo tempo con Silva. Nella ripresa il Napoli prova a cercare il pareggio, ma nel finale la squadra di casa chiude definitivamente l’incontro: prima il raddoppio firmato da Oliveira, poi il tris di Soares.

Una brutta sconfitta per il Napoli Primavera, che però avrà subito l’occasione di rialzarsi già dalla prossima partita.

 

 

