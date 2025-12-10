Adnkronos News

Usa, media: “Nuova strategia Trump prevede allontanamento Italia da Ue”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Nella versione estesa della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti studiata dall’amministrazione Trump – non pubblicata dalla Casa Bianca ma visionata dalla rivista Defense One – l’Italia, insieme ad Austria, Polonia e Ungheria, viene indicata tra i Paesi con cui Washington dovrebbe “collaborare maggiormente” con l’obiettivo di “allontanarli” dall’Unione Europea.  

Factory della Comunicazione

Al fine di “rendere l’Europa di nuovo grande”, il documento suggerisce inoltre che gli Stati Uniti dovrebbero sostenere “partiti, movimenti e figure culturali” favorevoli alla sovranità nazionale e alla difesa dei “modi di vita europei tradizionali”, a condizione che rimangano filoamericani. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Bollette della luce, in arrivo il bonus di 55 euro contro il caro energia

Adnkronos News

Imprese, Barbaresco (Mediobanca): “In Italia manca recupero produttività,…

Adnkronos News

Bimbo di tre mesi ricoverato all’ospedale di Vasto dopo aver ingerito…

Adnkronos News

Alcaraz, allenamento speciale a Miami… con Ronaldo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.