UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 16^ giornata

Per la 16^ giornata del campionato di serie B, l’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno i match in programma. Di seguito le sestine complete:
PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30
PEZZUTO
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: DI MARIO
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00
ARENA
VOTTA – PASCARELLA
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: PAIRETTO
REGGIANA – PADOVA h. 15:00
ALLEGRETTA
FONTANI – CATALLO
IV: ZUFFERLI
VAR: RUTELLA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – MODENA h. 15:00
PERRI
CAPALDO – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: SANTORO
AVAR: COSSO
SUDTIROL – BARI h. 15:00
COLLU
NIEDDA – ZANELLATI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: PAGANESSI
VENEZIA – MONZA h. 15:00
GALIPO’
CIPRESSA – EMMANUELE
IV: ESPOSITO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
CATANZARO – AVELLINO h. 17:15
CALZAVARA
DI GIOIA – PRESSATO
IV: STRIAMO
VAR: GUALTIERI
AVAR: MANGANIELLO
CESENA – MANTOVA h 19:30
RAPUANO
BIFFI – RINALDI
IV: SACCHI G.
VAR: BARONI
AVAR: MARESCA
CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
BELSANTI – COLAIANNI
IV: DINI
VAR: GIUA
AVAR: FABBRI
PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15
TREMOLADA
BAHRI – ZEZZA
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)