Trasporti, Alis e Anita insieme per sviluppo logistica merci su strada

(Adnkronos) – Unire le forze per promuovere insieme lo sviluppo dell’autotrasporto merci e della logistica, sostenendo congiuntamente una politica dei trasporti aperta all’Europa, orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto. Questi – si sottolinea in una nota – i principali obiettivi dell’accordo di collaborazione sottoscritto da Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile e Anita, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese di autotrasporto merci e logistica. A partire dall’esigenza di rafforzare nelle Istituzioni nazionali e europee, negli stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un contributo considerevole alla realizzazione delle politiche industriali e alla competitività dell’economia nazionale, l’accordo mira a integrare l’esperienza maturata dalle realtà associative per favorire la tutela e la rappresentanza delle rispettive imprese associate. Nell’ambito della collaborazione, mantenendo ferma l’autonomia di ciascuna delle parti, le due strutture saranno coinvolte e il campo d’azione esteso ad ambiti di lavoro specifici quali attività di comunicazione esterna, sviluppo di progetti nel campo della formazione, della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, realizzazione di studi e analisi. Con riferimento alle relazioni industriali, l’obiettivo è la costruzione di un sistema moderno di contrattazione, capace di assicurare la regolarità, la legalità, la sicurezza e la lotta al dumping sociale.

“Alis rappresenta da sempre una grande Associazione trasversale, in grado di coniugare e mettere a sistema esperienze ed esigenze diverse ma con un obiettivo chiaro: la crescita sana, sostenibile e competitiva delle imprese e dell’intero Paese. In quest’ottica di sviluppo e condivisione, la collaborazione tra Alis e Anita conferma l’importanza di lavorare in sinergia con le altre realtà del comparto per affrontare le sfide comuni, valorizzare le competenze le professionalità delle imprese associate e rappresentare, davanti alle Istituzioni nazionali ed europee, una voce unitaria per le istanze dei settori coinvolti – dichiara il Presidente di ALIS, Guido Grimaldi -. Questa sinergia è inoltre un’occasione importante da trasformare anche in ambito sindacale, perché la centralità del settore della logistica e dell’autotrasporto merci è e deve continuare ad essere un punto di forza per le persone che vi lavorano, con regole moderne, sfidanti e competitive”.

“Questo accordo – dichiara il Presidente di Anita, Riccardo Morelli – che si inserisce nell’ambito di un piano di sviluppo di sinergie operative con altre Associazioni del settore, è finalizzato a valorizzare le competenze specifiche maturate dalle due organizzazioni per dare maggior forza alle imprese di autotrasporto merci e logistica. Pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa, l’intesa raggiunta con ALIS rappresenta per ANITA l’opportunità di estendere e potenziare l’azione associativa, anche attraverso l’integrazione tra i servizi di assistenza e consulenza per le aziende. L’obiettivo è dare maggiore centralità al settore dei trasporti e della logistica nell’ambito della politica economica del Paese”.

