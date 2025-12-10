SSCN – E’ Neres il miglior azzurro del mese di novembre!

Dal sito ufficiale della SSCN – David Neres eletto Player of the Month di Novembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.
A Novembre David si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da una doppietta nel match contro l’Atalanta e dalla rete decisiva siglata all’Olimpico di Roma al cospetto della formazione giallorossa.
Complimenti a David, POTM di Novembre powered by MSC!