Adnkronos News

Sondaggio, corsa a 3 per candidato premier centrosinistra

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tra Elly Schlein e Giuseppe Conte spunta un altro nome? Il candidato premier divide gli elettori del centrosinistra secondo i dati del sondaggio Youtrend per Sky TG24. 

Factory della Comunicazione

Alla domanda ‘se andassi a votare alle primarie per il candidato presidente del Consiglio della coalizione, chi voteresti tra i seguenti?’ è la segretaria del Pd, Elly Schlein, a raccogliere maggiori consensi con il 31%. Segue il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il 29%. Terza, vicinissima ai due big, la sindaca di Genova Silvia Salis che vale il 28% secondo il rilevamento. Più indietro ci sono il neopresidente della Puglia Antonio Decaro (9%) e il sindaco di Napoli, nonché presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi (3%). 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Aids: RHIVolution per trasformare innovazione in salute, annunciati i 13 vincitori

Adnkronos News

Primario arrestato, nefrologi: “Dialisi inutili? Inchiesta valuterà, ma è un…

Adnkronos News

Sinner si allena dopo le vacanze: Jannik in campo a Dubai

Adnkronos News

Ballando, Rossella Erra sotto attacco: “Mi augurano la morte per un…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.