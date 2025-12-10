CalcioNapoliNews

Si temono scontri tra tifoserie nelle strade di Lisbona

By Gabriella Calabrese
0

C’è il rischio che “la rivalità” sportiva degeneri come accaduto in passato. La Repubblica scrive delle probabili tensioni tra gli ultras napoletani e quelli portoghesi del Benfica: “Ancora fresco infatti il ricordo degli scontri che si erano verificati lo scorso 1 ottobre. Gli ultrà dello Sporting rientrano stamattina in città dalla trasferta di ieri a Monaco di Baviera e c’è dunque il timore di nuovi contatti con i tifosi del Napoli. Tanti i voli in partenza dall’Italia per Lisbona, nonostante lo sciopero generale previsto per domani in Portogallo che complicherà il rientro alla base dei 3500″.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

SSCN – E’ Neres il miglior azzurro del mese di novembre!

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Tutti gli arbitri designati per la 15^giornata

Calcio

UFFICIALE – L’arbitro di Udinese/Napoli sarà il signor Sozza

Calcio

I tifosi azzurri, aspettando stasera, vanno alla scoperta di Lisbona…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.