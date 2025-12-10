Adnkronos News

Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l’Istituto Nobel.  

Factory della Comunicazione

Machado, che ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma, sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione.  

“Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre”, ha dichiarato all’emittente radiofonica norvegese Nrk il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aggiungendo:. “Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa”. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Energy drink e rischio ictus, l’allarme dei medici

Adnkronos News

Chi l’ha visto?, stasera la storia di Tatiana: gli altri casi della puntata di…

Adnkronos News

Latte, raggiunto accordo sul prezzo

Adnkronos News

Giornata internazionale dei Diritti umani, flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.