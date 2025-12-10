NewsCalcioCalcio Estero

Neres, ritorno al passato!

By Daniele Garofalo
David Neres è l’uomo del momento a Napoli. Striscia positiva e primo posto in classifica il brasiliano è stato la chiave vincente nelle ultime partite. In vista del match di Champions League a Lisbona contro il Benfica di Mourinho, Neres si prepara ad incrociare una piazza già vissuta. Arrivato per la prima volta in Europa nel 2017 sotto la corte dell’Ajax il brasiliano è ricordato per la notte magica di Madrid e per una finale di Champions sfumata all’ultimo secondo. Tuttavia dopo un grave infortunio è scomparso dai radar olandesi.

Sfumato il passaggio allo Shaktar nel 2022, arriva in Portogallo al Benfica. A Lisbona il talento brasiliano riesce a trovare continuità e ad imporsi a livello europeo. Lo ricorda bene la Juventus. Il brasiliano ha incontrato il club bianconero più volte sia con la maglia dell’Ajax che con quella del Benfica e in ogni occasione è riuscito ad avere la meglio facendo ammattire la difesa. A conferma di ciò si aggiunge anche la prestazione sontuosa di domenica sera dove a cambiare è stata solo la maglia. Quella azzurra.

Con la maglia dei lusitani David Neres è autore di  17 goal e 26 assist in 83 presenze tra tutte le competizioni.

Nel 2024 con l’arrivo di Antonio Conte arriva a Napoli, uomo chiave del terzo scudetto e protagonista in questa prima parte di stagione, David Neres si prepara ad abbracciare Lisbona.

